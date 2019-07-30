Время путешествия

Лето перешагнуло середину. Сейчас самая пора отпусков и путешествий. Один верующий как-то спросил меня, стоит ли православному человеку разъезжать по всему свету? Есть ли в этом какая-нибудь польза для души?

Однажды он наблюдал за туристами в православном монастыре. Они зашли в храм, посмотрели налево, направо, подняли головы, осмотрели купол и поспешили дальше. Вряд ли посещение святого места оказало на них какое-либо воздействие. Так есть ли смысл путешествовать современному христианину? Не пустая ли это трата его времени, сил и денег?

Для человека верующего и сосредоточенного на внутренней жизни туризм не приносит пользу, хотя бы потому, что отвлекает от нее. Святые советовали своим духовным чадам сидеть на одном месте и внимать себе, и сами проводили жизнь там, где им судил Господь. Они познавали радость общения с Богом, совершенно несопоставимую с теми впечатлениями, которые человек может получить от путешествий.

Преподобный Серафим Саровский советовал сестрам Дивеевского монастыря молиться и трудиться в своей обители, не покидая ее. «Тогда, — говорил он, — тут вам будет и Иерусалим, и Вифлеем, и Назарет». Но он говорил это монахиням, которые отреклись от мира и всецело посвятили себя Богу. Для многих христиан, жизнь которых протекает далеко от монастырских стен, совет преподобного Серафима может восприниматься скорее как идеал, чем руководство к действию. То, что для его духовных чад было посильным и спасительным подвигом, для человека XXI столетия может оказаться выше сил и довести до уныния.

Сегодня условия жизни позволяют иметь свободное время, и человек стоит перед выбором: как его потратить? Туризм стоит в ряду наименее вредных видов досуга по сравнению, например, с азартными играми или пьянством, или шопингом, когда деньги ненасытно тратятся на вещи, которые могут пригодиться один раз в жизни или вообще не нужны.

Помнится, как игумен Никон (Воробьев) играл с подростками в шахматы, а при этом называл шахматы «бесовской игрой». Бесовской она была для него, потому что отнимала у него время от Иисусовой молитвы. Но у мальчишек эта игра отнимала время от вредного для души времяпровождения. Игумен Никон мудро полагал, что пусть лучше они играют в шахматы, чем пьют, курят и сквернословят в подворотне.

Так и путешествие, не являясь духовным трудом, приносит определенную пользу личности: обогащает душу позитивными впечатлениями, порождает новые эмоции от познания Божьего мира, дают увидеть красоту Божьего творенья. Туризм можно сравнить с посещением музеев, чтением хороших книг, прослушиванием серьезной музыки. В созерцательной жизни все это только отвлекает подвижника от его единственной цели — богообщения. Как мы знаем, преподобный Серафим читал только Священное Писание. Но для людей, которые в духовном развитии находятся на уровне тех мальчишек, с которыми игумен Никон играл в шахматы, путешествие — одно из безвредных времяпровождений.

Туризм стоит в ряду наименее вредных видов досуга по сравнению, например, с азартными играми или пьянством, или шопингом Фото: https://pixabay.com

Кроме того, в XIX веке не существовало современных средств сообщения. Представьте, каким нелегким и долгим был путь до Иерусалима во времена преподобного Серафима Саровского. Путники передвигались пешком, в лучшем случае — на лошадях, потом на кораблях. По времени дорога в одну сторону занимала несколько месяцев. А теперь можно купить билет на самолет, три часа — и ты в Иерусалиме. В XIX столетии паломники на год, а то и более выбывали из своей среды, семьи, круга повседневных обязанностей. А ныне съездил человек на несколько дней в паломничество на Святую Землю и снова включился в прежний ритм жизни.

Путешествия стали гораздо менее трудоемкими, чем даже пятьдесят лет назад. В Европе туризм получил широкое распространение в 80-е годы прошлого века, а десятилетием ранее на месте современных туристических центров и курортов были небольшие городишки, рыбацкие деревушки и другие незначительные поселения. Сегодня, приезжая на отдых, человек заведомо знает, что будет обеспечен жильем и питанием. Он может по своему бюджету выбрать туроператора или самостоятельно подобрать авиакомпанию, забронировать отель, определиться с экскурсиями.

Но важно не забывать, что путешествие, как и все в земной жизни, может иметь негативный отзвук в вечности, если человек выберет путешествие вместо того, чтобы сделать нечто более важное в данный момент времени. Музыка и книги также могут принести вред душе, если увлечение ими отвлекает человека от исполнения его прямых обязанностей на работе, в семье, в его духовной жизни.

В каждый момент надо стараться быть там, где подобает, и делать то, что поручено Богом. Все святые говорят, что в иерархии ценностей у каждого человека в приоритете должно быть спасение его души. А все, что этому мешает, есть зло. Это касается и мирян, и монахов. Мы должны отслеживать все свои решения, даже такие, казалось бы, безобидные, как поездка в очередное путешествие.

Вся наша жизнь, в конечном итоге, — это путешествие в Небесный Иерусалим, в Царство Господа нашего Иисуса Христа. Вот куда, действительно, важно попасть. Там человека ждут такие красоты и такая полнота счастья, которые не отыскать ни в одном земном путешествии.

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