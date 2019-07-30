ФАС обнаружила нарушения при закупке палаток для лагеря «Холдоми»
Федеральная антимонопольная служба обнаружила нарушения федерального закона о конкуренции при закупке палаток для детского палаточного лагеря «Холдоми», сообщают на портале краевого управления ФАС.
Сообщается, что в процессе проверки служба выявила, что заказчик и организации, которые участвовали в аукционе на право обеспечения услугами питания, проживания и организации работы лагеря среди участников всероссийского форума «Амур», заключили антиконкурентное соглашение.
На данный момент известно, что против правительства Хабаровского края, Краевого государственного автономного учреждения «Дом молодежи», а также компаний «Экстрим Сервис» и «Флагман» возбуждено уголовное дело.
Напомним, что в ночь на 23 июля произошел пожар в палаточном городке в черте горнолыжного комплекса «Холдоми». В тот момент на его территории находились 189 детей, четверо из них погибли.
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