Документы советского дипломата Николая Кузнецова передали в Главархив
Собрание документов посла СССР в Норвегии Николая Кузнецова были переданы в московский Главный архивный фонд.
Туда вошли биографические и творческие материалы историка: его переписка с представителями ЦК КПСС, МИД и Академии наук, а также созданные им учебники.
В числе документов представлены тексты лекций и докладов Кузнецова по отечественной истории, его статьи, посвященные культуре.
— Они представляют особый интерес, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова представителей Главархива.
Николай Дмитриевич Кузнецов — советский историк и дипломат, участник Великой Отечественной войны. С 1945 года назначен чрезвычайным послом СССР в Норвегии. После 1947 — заведующий Скандинавским отделом Министерства иностранных дел.
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