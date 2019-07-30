«Умная» система переключения светофоров появилась на двух перекрестках ЮВАО
«Умная» система, распознающая появление автобусов и включающая зеленый свет для их приоритетного проезда, появилась на двух перекрестках на юго-востоке Москвы. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».
— Умная» система заработала еще на двух перекрестках: при проезде тоннелей между улицей Иловайская - улицей Шоссейная и улицей Батайская - улицей Курская. В асфальтовое полотно вмонтированы датчики, которые распознают появление автобусов и позволяют сразу включать зеленый свет для их приоритетного проезда, — указано в сообщении.
Нововведение позволит автобусам проезжать тоннель быстрее. Сообщается, что в случае проезда в районе улицы Батайская время проезда сократилось в пять раз, а в районе улицы Иловайская — в три раза.
Ожидается, что до конца года ЦОДД оборудует в столице около 100 «умных перекрестков», позволяющих сократить заторы и ускорить работу городского транспорта, передает Агентство городских новостей «Москва».
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