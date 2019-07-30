ЦОДД прокомментировал проект студии Лебедева по оформлению перекрестков
Проект по оформлению столичных перекрестков, разработанный студией Артемия Лебедева, не рассматривается ГКУ «Центр организации дорожного движения». Об этом проинформировали в пресс-службе ЦОДД.
— В ЦОДД такой проект не рассматривается, — указано в сообщении.
Проект оформления перекрестков Москвы был ранее представлен на сайте студии. Он предполагает новую форму светофорных столбов, позволяющую размещать на одной опоре светофоры, электронные табло и знаки. Также на каждом столбе может быть установлена подсветка, позволяющая видеть пешеходов в любую погоду и в любое время суток. Кроме того, предлагается огородить перекрестки заборами, передает агентство городских новостей «Москва».
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