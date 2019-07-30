Бондарчук пожаловалась Лободе, что не смогла попасть на концерт Rammstein
Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук написала в комментариях к посту певицы Светланы Лободы в Instagram о том, что ей не удалось попасть на концерт Rammstein.
Группа выступала в понедельник, 29 июля, в московских «Лужниках». За несколько часов до этого Лобода опубликовала фото, на котором она сидит в ванной, а ее взгляд устремлен на плакат с изображением солиста музыкального коллектива Тилля Линдеманна. На следующий день в СМИ появилась информация о том, что певица присутствовала на концерте, где она наблюдала выступление из специальной ложи.
Подписчики написали под постом множество комментариев, а автором одного из них оказалась Бондарчук.
— Везет! Я не смогла попасть. Билетов не хватило, — сообщила знаменитость.
На эту запись откликнулось большое количество пользователей соцсети.
«Я с билетом. И вам того желаю», — похвасталась подписчица.
«Билеты размели за 2 часа!» — воскликнула поклонница Лободы.
«У нее спецпропуск», — пошутила фанатка певицы.
Около двух лет назад в СМИ появились слухи о том, что Лобода родила дочь от солиста Rammstein. Кроме того, сообщалось, что именно Линдеманн встречал российскую артистку из роддома, когда она выписывалась оттуда после рождения Тильды.
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