Монтаж основания прыжкового трамплина начался на Воробьевых горах
Начались работы по монтажу основания московского прыжкового трамплина, который будет расположен на Воробьевых горах. Об этом проинформировали в пресс-службе спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы».
— В настоящий момент проведены работы по укреплению склона, проведена санация инженерных коммуникаций, которые были в заброшенном состоянии, создана прочная конструкция для строительства новых трамплинов, — указано в сообщении.
Комплекс для прыжков на лыжах будет открыт на Воробьевых горах в 2020 году. Появление новых трамплинов является частью проекта спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы». Прыжковый трамплин строится в соответствии с требованиями Международной федерации лыжного спорта, передает агентство городских новостей «Москва».
Планируется, что на новых трамплинах будут проводиться всероссийские и международные соревнования по прыжкам на лыжах, а также будет создана тренировочная база для детей.
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