Команда Ирана провела первые тренировки к конкурсу «Страж порядка»
Одним из самых сложных и зрелищных этапов этого конкурса Армейских международных игр-2019 является прохождение полосы препятствий. Она включает в себя семь препятствий: туннель Купера, ворота, комната, паутина, заграждение, стенка квартала, а также стрельбу из страйкбольного оружия по поднимающимся мишеням.
Прохождение туннеля Купера - это упражнение из курса практических стрельб, при выполнении которого стрелок должен продемонстрировать искусство перемещения при преодолении препятствий. Туннель представляет собой проход любого размера, состоящий из боковых стен, поддерживающих незакрепленное покрытие. Он проходится стрелком с наклонами и приседаниями, не поднимая головы, чтобы не задеть имитирующее потолок покрытие. Главное при выполнении упражнения держать ствол оружия в безопасном направлении и не спешить выпрямляться на выходе, чтобы не сбить планку.
Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, первые тренировки по прохождению полосы препятствий провела прибывшая в Подмосковье для участия в международных соревнованиях военных полицейских команда Исламской Республики Иран. Особое внимание уделялось технике безопасности и правильности прохождения каждого из испытаний.
Международный конкурс «Страж порядка» пройдет в начале августа в четыре этапа: стрельба из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонка патрульного наряда на легковых автомобилях, а также командная гонка с преодолением естественных преград.
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