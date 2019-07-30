Победитель аукциона будет обслуживать дорожную технику в 30 районах Москвы
Победитель электронного аукциона будет наблюдать за состоянием дорожной техники 30 районов столицы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы.
— 30 районных учреждений, расположенных в Северном, Западном, Южном и Северо-Западном административных округах, охватит одна представленная процедура. На сервисное обслуживание будут переданы всесезонные комбинированные машины, самосвалы, трактора, техника для ямочного ремонта и многое другое, — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.
Победившее бизнес-сообщество будет оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию коммунальной техники в рамках проекта «Биржа торгов», сообщает агентство «Москва».
Условия контракта предусматривают полное техническое обслуживание коммунальной техники на 2019 год.
Кстати, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» запланировали сделать капитальный ремонт в течение 2019 года в двух многоквартирных домах Мещанского района.
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