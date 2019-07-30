Александр Самедов заявил о завершении карьеры футболиста
Бывший полузащитник сборной России рассказал своим подписчикам о том, что его карьера футболиста подходит к концу в новой публикации Instagram.
— Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист, — заявил спортсмен под своим фото.
Самедов рассказал, что хотел достичь многого на своем поприще, и он считает, что ему это удалось.
— Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моем сердце! — расчувствовался спортсмен.
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Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперёд и добиваться большего! Благодарю Всевышнего за предопределённый для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моём сердце! #сборнаяРоссии #фкСпартак #фкЛокомотив #фкДинамо #фкКрыльяСоветов #фкМосква #19samedov84
Публикация от Александр Самедов (@19samedov84)
35-летний футболист является воспитанником московского «Спартака», за основной состав которого он выступал с 2002 по 2005 год, а также с 2017 по 2018 год. За это время ему удалось стать чемпионом России и обладателем Кубка России, а также Суперкубка России. В последний год своей карьеры спортсмен выступает за самарские «Крылья Советов».
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