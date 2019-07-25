Алексей Смертин рассказал, как юному москвичу стать успешным футболистом
Известный футболист, бывший капитан сборной России по футболу, выступавший за «Челси», «Фулхэм», «Бордо», «Локомотив», «Динамо», «Уралан» и «Зарю», Алексей Смертин рассказал в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве», как юному москвичу стать успешным игроком.
По его мнению, чтобы построить успешную карьеру, мальчику с юных лет необходимо любить футбол. Родителям лучше всего отдать ребенка в секцию в возрасте 4–5 лет. Уже с этого момента необходимо совершенствоваться и на тренировках преодолевать самого себя. Помимо таланта важно «иметь упорство и веру в себя».
Путь от детской школы до команды мастеров очень длинный и тяжелый. В юном возрасте важно обойтись без серьезных травм, ведь много ребят именно по этой причине поломали свою карьеру, уверяет футболист.
Алексей Смертин сообщил, что конкуренция в сборной России очень серьезная. Если ребенок по-настоящему хочет выступать на крупных турнирах по футболу и ежедневно совершенствует свое мастерство, то ему под силу добиться успеха не только внутри страны, но и на международной арене.
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