Движение поездов оранжевой ветки метро введено в график
• 13:51 • 30 июля 2019
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Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»
Интервалы движения поездов, следующих на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена, были временно увеличены. Причиной этому стал человек на путях. Соответствующая информация была опубликована на официальном аккаунте московского метро в сети Twitter.
— Движение на Калужско-Рижской линии введено в график, — указано в сообщении.
Движение на Калужско-Рижской линии (6) введено в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 30 июля 2019 г.
Подробности инцидента уточняются.
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