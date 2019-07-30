Многофункциональный комплекс построят на территории бывшего завода ЗИЛ
На территории бывшего завода ЗИЛ возведут новый многофункциональный комплекс. Строительством займется победитель городского аукциона, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Общая площадь комплекса составит свыше 62 тысяч квадратных метров. Стартовая цена лота была 741, 9 миллиона рублей, сообщает агентство «Москва».
— Построить многофункциональный комплекс на территории бывшего завода имени Лихачева (АМО «ЗИЛ») сможет новый собственник 100-процентной доли в уставном капитале ООО «Южнозаводское», которого определит городской аукцион. Организатором аукциона выступает публичное акционерное общество «Завод имени Лихачева» (АМО «ЗИЛ»). Оператор торгов — Департамент Москвы по конкурентной политике, — уточнили в ведомстве.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 сентября. В свою очередь торги пройдут 12 сентября.
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