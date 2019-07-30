Продажи подержанных автомобилей снизились в России
Продажи легковых автомобилей с пробегом сократились в России на 1,4 процента. Такие данные за первое полугодие текущего года предоставило аналитическое агентство «Автостат».
Всего за указанный период было продано 2,5 миллиона машин. Лидером рынка была признана российская марка Lada, чья доля составила 25 процентов от общего объема. Всего за полгода было продано 627,6 тысячи автомобилей, что на пять процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Второе место досталось иномарке Toyota — всего было продано около 278,4 тысячи подержанных машин. Ее показатели в этом году упали на 2,8 процента. Тройку замкнула марка Nissan — 142,3 тысячи автомобилей. Продажа этих автомобилей выросла на один процент.
Также в пятерку вошли марки Hyundai и KIA — 129,1 тысячи и 118,9 тысячи авто. В Топ-10 попали Chevrolet (110,6), Volkswagen (100,3), Ford (98,2), Renault (92,6) и Mitsubishi (75,9), сообщает «Автостат».
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