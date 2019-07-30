Почему городские службы не руководствуются цветной шкалой погодной опасности

Система, в которой погодным условиям присваивают определенный оттенок, пришла в Россию с Запада.

Цвета позволяют определить, чего ждать от небесной канцелярии. Систему с четырьмя оттенками в нашей стране активно использует Гидрометцентр.

Погода в спокойном состоянии отмечается «зеленым» уровнем. Это не значит, что вас в дороге не застанет дождь, но гарантирует: к осадкам не прибавится шквалистый ветер. Если ожидается ветер с дождем, что может представлять опасность, Гидрометцентр говорит о «желтом» уровне. «Оранжевый» — если шквалы, ливни и иже с ними могут привести к значительному материальному ущербу и человеческим жертвам. И, наконец, «красный» уровень: это погодные условия, разрушения и гибель людей.

Однако городские службы не руководствуются цветной шкалой погодной опасности, объяснила «Вечерке» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

— У нас есть опасные погодные явления, по которым органы Росгидромета выпускают предупреждения. Это очень сильный дождь, сильный ветер или, например, жара. До МЧС и руководства города также доносят предупреждения, если ожидается совокупность неблагоприятных факторов, например, гроза и ветер со скоростью выше 15 метров в секунду. В последнее время в Москве выпускаются именно сообщения о совокупности факторов, — рассказала Татьяна Позднякова.

Такие предупреждения рассылаются и организациям, работа которых зависит от небесной канцелярии. Для деятельности одних опасен, например, ветер, для других, к примеру Мосводостока, обильные осадки. Поэтому город живет не по «цветным» опасностям, а по информации органов Росгидромета, — отметила Татьяна Позднякова.

КСТАТИ

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с вечера 30 июля до 31 июля из-за сильного ветра и дождя. Об этом сообщили на официальном сайте Гидрометцентра.

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