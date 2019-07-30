Конюхов запланировал перелететь Северный Ледовитый океан в 2020 году
Российский путешественник Федор Конюхов в 2020 году запланировал пересечь Северный Ледовитый океан на воздушном шаре за трое суток. Маршрут будет пролегать от Северного полюса до побережья Российской Федерации.
Сын путешественника и организатор экспедиций отца Оскар Конюхов заявил, что предыдущий рекорд в области воздухоплавания был поставлен в 2017 году. Тогда беспосадочный полет на тепловом аэростате проходил в течение 55 часов.
Годом ранее Федор Конюхов совершил одиночный кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней.
— Сейчас он планирует перелет от Северного полюса до побережья России через Северный Ледовитый океан на тепловом аэростате. Мы рассчитываем, что Федор за трое суток пролетит, — приводит ТАСС слова Оскара Конюхова.
Он подчеркнул, что встречать путешественника будут в районе Якутии.
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