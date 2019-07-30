Вторник 30 июля , 19:07
Ясно + 16 °
Город
Стрельба на фестивале в Калифорнии
Ситуация в Грузии
Московский урбанистический форум – 2019
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Здоровье

Ученые выяснили, с чем связано переедание

Евгения Звощик
• 18:20 • 30 июля 2019
0
doc76g40r78es2jqzwe9v4
Фото: pixabay.com

Основным фактором переедания является удовольствие от приема пищи. Такой тезис высказали ученые из Университета Айовы.

Они провели эксперимент, в ходе которого оценивали уровень удовлетворенности пищей. В исследовании приняли участие 290 человек, часть из которых страдали ожирением. 

Изначально участники должны были съесть небольшой кусок шоколада и рассказать о своих впечатлениях. На второй стадии они могли съесть столько этого кондитерского изделия, сколько хотели. Эксперимент показал, что люди, склонные к полноте, получали от сладкого намного больше удовольствия.

Ученые предположили, что этот факт является ключевым в переедании, что затем приводит к развитию ожирения. Основываясь на результатах исследования, можно создать новые подходы к предупреждению данного заболевания, пишет Daily Mail.

Читайте также: Ученые выяснили, что большинство людей неправильно едят яблоки

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

МАК опубликовал промежуточный отчет по авиакатастрофе АН-24 в Бурятии
19:1830 июля 2019
Общество
Капитальный ремонт проведут в жилом доме на северо-востоке Москвы
19:0330 июля 2019
Город
Медведев распорядился открыть в Саратове аэропорт имени Юрия Гагарина
18:5930 июля 2019
Общество
Открытый скалодром появится в «Лужниках»
18:5030 июля 2019
Город
Посольство РФ в Киеве не уведомили об аресте российского танкера
18:3330 июля 2019
Внешняя политика
Более 1,5 тысячи звонков поступило на горячую линию от московских предпринимателей
18:3130 июля 2019
Город
Поток туристов из Китая в Москву и Петербург увеличился почти на 50 процентов
18:1730 июля 2019
Город
Лучшего психолога выбрали на конкурсе «Московские мастера»
18:1430 июля 2019
Город
Сергей Гуменюк: Все пострадавшие в ходе протестов 27 июля выписаны из больниц
18:0730 июля 2019
Город
Лучшие фотографии Москвы выберут пользователи «Активного гражданина»
17:5830 июля 2019
Город
Эксперт прокомментировала утвержденный перечень потенциально опасных пород собак
17:5230 июля 2019
Животные
Движение в Тушинском тоннеле в сторону области закроют в ночь на 31 июля
17:5230 июля 2019
Транспорт
Тарантино назвал любимые песни из собственных фильмов
17:3330 июля 2019
Звезды
Один человек пострадал в результате ДТП на юге Москвы
17:2830 июля 2019
Происшествия
Школу в Даниловском районе капитально отремонтируют
17:1630 июля 2019
Город
Федерация дзюдо Санкт-Петербурга и НГУ физической культуры объявили о сотрудничестве
17:1630 июля 2019
Спорт
Барнаульский зоопарк примет выбегающих из горящих лесов животных
17:1430 июля 2019
Общество
Российские ученые вошли в рейтинг лучших химиков мира
17:0730 июля 2019
Наука
СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках во время несогласованной акции 27 июля
17:0530 июля 2019
Происшествия
Количество безработных россиян сократилось на 0,2 процента
16:5930 июля 2019
Общество
Вышла серия «Смешариков», посвященная борьбе с лесными пожарами
16:5430 июля 2019
Общество
Идентификацию пользователей электронной почты по номеру телефона могут ввести в России
16:3930 июля 2019
Общество
Украина арестовала танкер РФ вместе с документами моряков
16:3830 июля 2019
Внешняя политика
Прощание с боксером Дадашевым пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге
16:2530 июля 2019
Происшествия
Автобусы запустят от Белорусского вокзала до Шереметьева 3 и 4 августа
16:1730 июля 2019
Транспорт
Общественное пространство на территории ЗИЛ станет связующим объектом
16:1630 июля 2019
Город
Заявители отклонили предложенное мэрией место проведения митинга
16:0830 июля 2019
Город
«Русские сезоны» в Германии посетили более миллиона человек
16:0830 июля 2019
Внешняя политика
Выставка из фондов Музея Победы пройдет в Обнинске
15:5630 июля 2019
Культура
Конюхов запланировал перелететь Северный Ледовитый океан в 2020 году
15:4730 июля 2019
Общество
Россия и Индонезия подпишут в Москве соглашения о взаимопонимании
15:3730 июля 2019
Внешняя политика
Продажи подержанных автомобилей снизились в России
15:3030 июля 2019
Общество
День независимости Украины пройдет в новом формате
15:2230 июля 2019
В мире
Выставку керамических фигур и картин представят в Москве
15:1830 июля 2019
Культура
Многофункциональный комплекс построят на территории бывшего завода ЗИЛ
15:1430 июля 2019
Город
Медведев призвал губернаторов взять под контроль ситуацию с пожарами в Сибири
14:5730 июля 2019
Происшествия
Народный художник России Валерий Кокурин ушел из жизни
14:5330 июля 2019
Общество
Дроздов прокомментировал созданный в России перечень опасных собак
14:3730 июля 2019
Закон
Музей «Московский транспорт» организует экскурсии в честь 61-летия Мосгортранса
14:3030 июля 2019
Город
Госдума предложила ограничить долю иностранного капитала в IT-компаниях России
14:3030 июля 2019
Закон
Депутат Госдумы объяснил массовое стремление украинцев посещать Россию
14:2130 июля 2019
Общество
Марат Хуснуллин: Около 50 спортивных объектов строится в Москве
14:2030 июля 2019
Город
Столичные нейрохирурги спасли ребенка, травмированного после падения с гидроцикла
14:1430 июля 2019
Город
Столичные власти рассмотрят проект студии Лебедева по оформлению перекрестков
14:1230 июля 2019
Город
Летняя школа заказчиков и поставщиков откроется в Москве
14:0130 июля 2019
Афиша
Движение поездов оранжевой ветки метро введено в график
13:5130 июля 2019
Происшествия
Рустам Якубов стал директором парка «Лосиный остров»
13:4430 июля 2019
Город
НАСА назвало дату запуска на МКС робота «Федор»
13:3830 июля 2019
Общество
Медали детского Кубка России завоевали шахматисты из Москвы
13:2630 июля 2019
Город
Джабаров назвал расширение санкций США против России «заигранной пластинкой»
13:1830 июля 2019
В мире
Росгидромет опроверг вероятность появления дыма от сибирских пожаров в Москве
13:1630 июля 2019
Общество
Росреестр упростил порядок заключения сделок с недвижимостью
13:0230 июля 2019
Недвижимость
Выступления воинов-десантников пройдут в Ильин день на Красной площади
13:0230 июля 2019
Город
Дом с мастерской художника-авангардиста Татлина отремонтируют
12:5730 июля 2019
Город
Рабочие отравились газом в Подмосковье
12:5030 июля 2019
Происшествия
Протоиерея Смирнова перевели из кардиореанимации в обычную палату
12:4030 июля 2019
Город
Панды Диндин и Жуи привыкли к наружному вольеру Московского зоопарка
12:3330 июля 2019
Город
Генпрокуратура проверит, как работают пенсионные фонды
12:1730 июля 2019
Внутренняя политика
Власти ЛНР заявили о готовности к обмену пленными в Донбассе
12:0130 июля 2019
В мире
Находящегося в розыске череповчанина задержали на концерте в «Лужниках»
12:0130 июля 2019
Закон
Одиннадцатиэтажный дом с парковкой построят в Зюзине по программе реновации
11:3330 июля 2019
Город
Установлена личность стрелявшего на фестивале в Калифорнии
11:2430 июля 2019
Происшествия
Монтаж основания прыжкового трамплина начался на Воробьевых горах
11:2430 июля 2019
Город
Посвященная Адыгее выставка пройдет в Музее Востока
11:1330 июля 2019
Город
Выставка в честь 250-летия появления бумажных купюр откроется на Арбате
11:0230 июля 2019
Город
Движение на фиолетовой ветке метро введено в график после падения человека на пути
11:0230 июля 2019
Происшествия
СК опроверг сообщения об оставленном в камере хранения супермаркета ребенке
10:5530 июля 2019
Общество
ЦОДД прокомментировал проект студии Лебедева по оформлению перекрестков
10:4730 июля 2019
Город
Запуск на орбиту ракеты «Союз» состоялся успешно
10:2330 июля 2019
Общество
Первую платформу станции «Волоколамская» МЦД-2 построят до конца года
10:2330 июля 2019
Город
«Умная» система переключения светофоров появилась на двух перекрестках ЮВАО
10:1530 июля 2019
Город
Захарова назвала идею о создании русскоязычного канала на Украине безумием
09:5730 июля 2019
Внутренняя политика
Победитель торгов построит культурно-досуговый центр в Митине
09:5730 июля 2019
Город
СМИ: Яхта с шестью людьми терпит бедствие в Белом море
09:4830 июля 2019
Происшествия
Документы советского дипломата Николая Кузнецова передали в Главархив
09:4230 июля 2019
Город
Новые детские площадки появятся в зеленоградском парке Победы
09:4230 июля 2019
Город
Синоптики назвали самую холодную ночь июля в столице
09:3230 июля 2019
Город
Москва вошла в список лучших городов мира для заработка на сдаче жилья
09:1730 июля 2019
Финансы
ФАС обнаружила нарушения при закупке палаток для лагеря «Холдоми»
09:1630 июля 2019
Происшествия
Перечень потенциально опасных пород собак утвердили в правительстве
09:1430 июля 2019
Общество
Советский разведчик Анатолий Баронин умер на Украине
08:5830 июля 2019
В мире
Поликлинику на востоке столицы эвакуировали из-за короткого замыкания
08:5830 июля 2019
Происшествия
Стало известно, куда уехал покинувший Украину Порошенко
08:5130 июля 2019
В мире
Два человека пострадали при аварии в ТиНАО
08:5030 июля 2019
Происшествия
Орнитолог призвал не выкидывать в окно стрижей, залетающих в квартиры
08:4130 июля 2019
Город
Симоньян прокомментировала идею создания русскоязычного канала на Украине
08:1830 июля 2019
Внутренняя политика
Строительство новой лодочной станции завершили в парке усадьбы Люблино
08:1430 июля 2019
Город
«Роскачество» назвало лучшие корма для щенят
08:0630 июля 2019
Потребление
Водитель и пассажир скутера погибли в ДТП у поселка Власиха
07:5930 июля 2019
Происшествия
Пожар в Красноярском крае охватил больше миллиона гектаров
07:5630 июля 2019
Происшествия
Названы основные признаки профессионального выгорания
07:4930 июля 2019
Здоровье
Объединение пассажиров предложило Госдуме заблокировать BlaBlaCar
07:4530 июля 2019
Общество
Финалистов конкурса «Цифровой прорыв» определили в Москве
07:4530 июля 2019
Город
Лекции, экскурсии и консультации пройдут в столичных больницах в августе
07:3530 июля 2019
Город
День рождения панд Жуи и Диндин отметят в Московском зоопарке
07:1530 июля 2019
Город
Солнечный, но прохладный день ждет москвичей 30 июля
06:3930 июля 2019
Город
СМИ: Начальника управления угрозыска УМВД Приморского края задержали
05:2630 июля 2019
Происшествия
МЧС рассказало, как выжить во время грозы
04:4030 июля 2019
Общество
Эксперты перечислили пять устаревших лекарств
03:5130 июля 2019
Здоровье
Способ вернуть Крым назвали в команде Владимира Зеленского
03:2930 июля 2019
В мире
Четыре человека погибли при стрельбе в американском штате Висконсин
02:4030 июля 2019
Происшествия
Ученые создали формулу для определения количества жира в организме детей
01:4430 июля 2019
Наука
Исследователи: человечество впервые исчерпало годовой запас ресурсов к июлю
01:0130 июля 2019
В мире
Бойцов дивизии СС «Галичина» с почестями перезахоронили на Украине
00:3430 июля 2019
В мире
Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей
23:3429 июля 2019
В мире
Подозреваемый в убийстве трех человек в Калифорнии легально владел карабином СКС
23:1329 июля 2019
Происшествия
Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
23:1329 июля 2019
Город
Стали известны подробности четвертой части «Гардемаринов»
22:4529 июля 2019
Кино
Около 17 тысяч человек стали выпускниками столичных колледжей в этом году
22:4029 июля 2019
Образование
Ближайшие две ночи в столице могут побить рекорд самой низкой температуры
22:4029 июля 2019
Город
Экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей покинул страну
22:2129 июля 2019
В мире
Более 100 «полководческих» орденов вошли в коллекцию Музея Победы
22:0629 июля 2019
Культура
Школьники посоревнуются в меткости и сообразительности на летнем фестивале
21:5129 июля 2019
Город
Виталий Мутко посетит повторно пострадавшую от паводка Иркутскую область
21:4629 июля 2019
Внутренняя политика
Маршрут автобуса № 17 в Троицке изменят с 30 июля
21:4629 июля 2019
Транспорт
Космический корабль «Прогресс МС-11» затопили в Тихом океане
21:3129 июля 2019
Общество
Особый противопожарный режим ввели на территории почти 50 российских регионов
21:0729 июля 2019
Происшествия
Цены на авиабилеты могут вырасти из-за введения системы видеонаблюдения в самолетах
20:5429 июля 2019
Общество
ФК «Спартак» попросил Генпрокуратуру проверить инцидент в Ростове
20:5029 июля 2019
Общество
Незаконные постройки ликвидировали на западе столицы
20:5029 июля 2019
Город
Загрузить еще

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
Эфиры Вечерка-ТВ

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

Какой должна быть молодежная политика...

Ольга Кузьмина

Флешмоб #ЯНеХотелаУмирать нужен не только женщинам...

Анатолий Сидоров

Автомобилисты почему-то уверены, что город им должен...

Никита Миронов

Артемий Лебедев снова удивил

Михаил Виноградов

Как подсудимым затыкают рот

Ирина Алкснис

Попаданцы рвутся в 90-е

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Время путешествия

Александр Лосото

Не здоровья для, а страховки ради

Никита Камзин

Рано хороните российский сериал «Чернобыль»...

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER