Ученые выяснили, с чем связано переедание
Основным фактором переедания является удовольствие от приема пищи. Такой тезис высказали ученые из Университета Айовы.
Они провели эксперимент, в ходе которого оценивали уровень удовлетворенности пищей. В исследовании приняли участие 290 человек, часть из которых страдали ожирением.
Изначально участники должны были съесть небольшой кусок шоколада и рассказать о своих впечатлениях. На второй стадии они могли съесть столько этого кондитерского изделия, сколько хотели. Эксперимент показал, что люди, склонные к полноте, получали от сладкого намного больше удовольствия.
Ученые предположили, что этот факт является ключевым в переедании, что затем приводит к развитию ожирения. Основываясь на результатах исследования, можно создать новые подходы к предупреждению данного заболевания, пишет Daily Mail.
Читайте также: Ученые выяснили, что большинство людей неправильно едят яблоки