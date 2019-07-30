Политолог: Властям Украины нужно поставить точку в ретивости своих генералов

Украинский ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Киеву необходимы ракеты, способные поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге. Корреспондент «Вечерней Москвы» пообщалась с политологом, кандидатом исторических наук Владимиром Шаповаловым и выяснила, стоит ли воспринимать подобные высказывания всерьез.

По словам Богдана, Украине следует наладить производство ракет средней дальности, которые будут способны поражать цели на территории России. Не обязательно с ядерными зарядами, но перспектива, как утверждает ветеран, должна быть.

— Это не первое подобного рода заявление, которое мы слышим от украинских военных или политиков, — утверждает Владимир Шаповалов. — Характерно, что в последние дни количество подобного рода призывов растет в геометрической прогрессии. Очевидно, что властям Украины нужно поставить какую-то точку в ретивости своих генералов и депутатов. Иначе они скоро «пройдут победным маршем» не только по Москве, но и по Пекину с Вашингтоном.

Как считает Шаповалов, подобные идеи иначе как «бредовыми» назвать нельзя.

— Никакой реальной цели тут быть не может, кроме разве что стремления продемонстрировать свою решимость в борьбе по антироссийскому направлению, особенно в условиях некоторой неопределенности политического курса Киева, которую мы наблюдаем в настоящее время. Действительно, все зависит от выбранного президента и от того, что он предложит в данной ситуации. Пока мы слышим самые разнообразные и противоречивые сигналы, которые не позволяют прийти к выводу, а чего же действительно хочет Киев, будет ли он договариваться с Москвой, Донецком и Луганском, как этого желали избиратели, или продолжит воинственную риторику и агрессивные действия.

По словам Шаповалова, казусы с подобными заявлениями как раз происходят из-за образовавшейся политической паузы и неопределенности.

— Те или иные неадекватные политики и военные начинают додумывать за президента, за премьер-министра, за министров обороны и иностранных дел, что же делать в отношении России. К этому можно было бы относиться с некоторой долей юмора, если бы не было четырнадцати тысяч погибших в результате внутриукраинской войны и колоссальных антироссийских настроений, наблюдаемых в последнее время, — заключил спикер.

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