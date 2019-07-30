Тимати прокомментировал скандал с LOne
Основатель Black Star и рэпер Тимати прокомментировал скандал с исполнителем Леваном Горозией, который более известен под псевдонимом L'One.
— Люди очень быстро забывают, когда они приходили без денег, без шансов, без каких-либо вариантов, голодные, их выселяли из квартир, они просили о помощи, — рассказал Тимати в ходе интервью на «Авторадио».
Он добавил, что не переживает из-за данной истории.
— Тихо сижу, молчу, жду, когда вопрос проведем в правовом поле. Будет суд, и будет видно, кто прав, а кто виноват, — резюмировал артист.
Напомним, L'One ушел со скандалом из Black Star в марте 2019 года после семи лет сотрудничества. Позже исполнитель подал в суд на лейбл, чтобы вернуть свой сценический псевдоним и вычтенные денежные средства.
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