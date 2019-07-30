Возможность возвращения курилок в аэропорты прокомментировали в Минтрансе
Курилки в аэропортах могут сберечь здоровье некурящих пассажиров. Такое мнение высказал глава Минтранса России Евгений Дитрих.
— Могу сказать, что если курилки будут, это сбережет здоровье тем, кто не любит курить. Места [для курения] нужны с правильной, хорошей вентиляцией, чтобы окружающие не страдали, — сообщил Дитрих.
Кроме того, он скептически отнесся к тому, что курительные комнаты должны быть платными, пишет ТАСС.
Ранее депутаты Госдумы проголосовали в первом чтении за возвращение курилок в аэропорты. В настоящее время наличие таких специализированных комнат на территории авиагаваней запрещено. Решение поддержали более половины россиян. По их мнению, при возвращении курилок в аэропорты люди с привычкой к табаку не будут тайком курить в туалетах.
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