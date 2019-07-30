Психолог объяснил, почему люди страдают профессиональным выгоранием
Профессиональное выгорание грозит людям, которые не нашли своего призвания. Такое мнение высказал заведующий отделом медицинской психологии центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.
Он рассказал, что ранее было проведено исследование, которое показало, что люди в профессии часто отсеиваются на этапе между вузом и 30-летним возрастом.
— Те, для кого это даже призвание, они будут уставать, но у них не будет синдрома выгорания. Мы можем это видеть во всех профессиях. Хотя, с другой стороны, пока я не слышал о компьютерщиках, молодых ребятах, хакерах, которые страдают синдромом выгорания, потому что они увлечены, — заявил Ениколопов.
Психолог добавил, что самой опасной возрастной категорией являются 30-летние люди. Причина в том, что им внушили, что необходимо заниматься престижными профессиями, хотя для многих из них это нелюбимое дело, пишет «Национальная служба новостей».
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