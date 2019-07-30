Суд отклонил апелляцию защиты офицера ФСБ, обвиняемого в разбое
Несмотря на жалобу защиты, решение об аресте признано законным — майор останется под стражей в следственном изоляторе как минимум до 10 августа.
— Постановление Московского гарнизонного военного суда об избрании Карелину меры пресечения в виде заключения под стражу на срок по 10 августа включительно оставлено без изменений, жалоба защиты — без удовлетворения, — сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, Александр Карелин — майор Управления «К», офицер ФСБ России. О его задержании стало известно 2 июля, когда появилось сообщение о военнослужащих, причастных к хищению денежных средств, принадлежавших частному предпринимателю.
По версии Военного следственного управления, обвиняемые, в числе которых оказались бойцы спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и оперативники Управления «К», напали на пострадавшего Александра Юмаранова на территории банка «Металлург» и похитили у него 136 миллионов рублей.
По делу о разбое задержаны семь человек, пятеро из них, в том числе Карелин, признали вину в совершении преступления.
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