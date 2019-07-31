Директор «Турпомощи» объяснил гибель десятков туристов из России в Анталье
• 00:12 • 31 июля 2019
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Фото: https://pixabay.com/ru
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко прокомментировал сообщения о гибели российских туристов в Турции.
Он объяснил это невниманием отдыхающих к состоянию своего здоровья во время поездки в отпуск и климатическими условиями в Анталье, к которым необходимо адаптироваться.
— Первая причина гибели туристов — незнание о состоянии своего здоровья. В основном это категории людей выше среднего возраста. Вторая причина — экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают, — сказал он корреспонденту РБК.
Александр Осауленко отметил, что Турция является одним самых популярных туристических направлений среди россиян.
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