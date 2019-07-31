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СК возбудил уголовное дело после избиения до смерти мужчины в центре Москвы

Юлия Курганова
• 00:39 • 31 июля 2019
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Фото: ГСУ СК России по Московской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в избиении до смерти мужчины на детской площадке в центре Москвы, а также его знакомого, который снимал происходящее на камеру мобильного телефона.

По данным следствия, 22 июля 2019 года подозреваемый находился на детской площадке около одного из домов по улице Большая Садовая. Используя малозначительный повод, он начал избивать мужчину и продолжал наносить удары потерпевшему после потери им сознания, после чего с места скрылся.

Прохожие вызвали скорую помощь, потерпевшего госпитализировали в больницу, где позже он скончался от полученных травм.

СК России по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», сообщается на сайте Следственного комитета России по городу Москве.

— Знакомый подозреваемого, снимавший все на камеру телефона, будет допрошен в рамках уголовного дела. Следствие даст оценку его действиям. В ближайшее время в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения, а также он будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы, — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

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