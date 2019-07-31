Разделить потребкорзину на мужскую и женскую предложили в России
Состав потребительской корзины для мужчин, женщин и детей должен быть разным, считают в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии. Специалисты центра направили рекомендации в Роспотребнадзор и Минздрав.
В новом проекте методических рекомендаций из состава потребительской корзины исключили маргарин и добавили йодированную соль, обогащенные микро- и макронутриентами хлеб и молоко и витаминно-минеральный комплекс.
В настоящее время в России рассчитывают стоимость потребкорзины для трудоспособных, пенсионеров и детей. В обновленных рекомендациях таких групп граждан больше: мужчина 16-65 лет, женщины 16-60 лет, пенсионеры, дети 1-3 лет, 4-6 лет и 7-15 лет. Также специалисты предложили наборы продуктов питания для беременных женщин, кормящих матерей и младенцев до года, сообщают «Известия».
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