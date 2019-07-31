Названа одна из основных причин смертности россиян в трудоспособном возрасте
ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности граждан России в молодом трудоспособном возрасте. В 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, сообщается в докладе «Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году», опубликованном на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.
ВИЧ-инфекция в возрасте 18-44 года вышла на одно из первых мест в структуре смертности населения в 2018 году. От ВИЧ-инфекции в данном возрасте (без случаев смерти от внешних причин) умирает 15,8 процента россиян, от онкологии — 13,1 процента, заболеваний органов пищеварения — 14,9 процента, дыхания — 5,4 процента, нервной системы — 3,6 процента, ишемической болезни сердца — 8,4 процента, туберкулеза — 3,3 процента.
Отмечается, что 76 процентов умерших от ВИЧ в 2018 году это люди в возрасте от 25 до 44 лет. Всего от этого заболевания в прошлом году умерли 20,5 тысяч человек.
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