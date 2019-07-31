Мобильные кабинеты флюорографии смогут посетить москвичи в будни
Парки столицы предлагают посетить павильоны «Здоровая Москва». Всего в 46 локациях открылись мобильные цифровые кабинеты флюорографии, которые теперь стали работать по будням с утра и до самого вечера.
Москвичи смогут проверить здоровье легких в передвижных кабинетах, где в течение дня работают специалисты Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом. Стало известно, что за все время существования этих павильонов флюорографию сделали более девяти тысяч горожан.
Врачи объясняют, что с помощью такой процедуры, как флюорография специалисты проводят диагностику бронхитов, пневмонии, туберкулеза и рака легких. В наши дни эта процедура считается безопасной благодаря современным технологиям.
Помимо прочего сообщается, что в 13 столичных локациях вблизи павильонов «Здоровая Москва» открыты площадки для занятий спортом и активного отдыха. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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