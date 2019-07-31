Приморские ученые создали роботов, которые сами принимают решения
Исследователи из Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения Российской академии наук разработали программное обеспечение, которое позволяет роботам с искусственным интеллектом принимать решения без посторонней помощи при изменяющихся окружающих условиях, сообщает официальный портал ДВФУ.
— Ученые ДВФУ создали и реализовали на практике новый принцип интеллектуального управления промышленными роботами — управление программными сигналами. Его смысл заключается в том, что роботы могут сами определять и корректировать траектории и режимы (скорости) перемещения инструментов, когда обрабатывают детали, в условиях неопределенности и изменчивости окружающей рабочей среды, — рассказали в пресс-службе университета.
Создатели робота заявили, что они способны выполнять действия с точностью около полумиллиметра, даже когда выполняют сложные силовые операции. Ученые отметили, что для выполнения кропотливых работ требуется точность в пределах 0,2 — 0,1 миллиметра. Таким образом специалисты приблизились к созданию механических устройств нового поколения.
— Сейчас мы реализуем метод на практике. Если результаты будут положительными, то можно сказать, что мы совершили существенный прорыв в более широком практическом использовании роботов, — рассказали специалисты.
Ранее стало известно, что антропоморфного робота Skybot F-850 по имени Федор готовят к отправке в открытый космос.
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