Дочь Галкина отчитала своего брата за езду на папиных плечах
Новое видео дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина появилось на ее странице в социальной сети Instagram.
На кадрах видно, как Лизу несет на руках ее папа. Телеведущий говорит на записи, что его сын Гарри все время катался на его плечах и теперь пришел черед сестры.
После этого девочка принялась отчитывать брата, находящегося рядом.
— Ты всегда ехал на плечах, а я ехала на велосипеде, а не на ручках. Только один раз, — заявила Лиза.
Подписчики оставили множество комментариев под видео с комплиментами звездным детям.
«Такое счастье быть у папы на руках!», — написала одна из пользователей соцсети.
«Такая очаровашка. У вас замечательные дети», — сделала комплимент девушка.
«Прелесть! Пересматриваю сотни раз», — восхитилась подписчица.
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Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaaa)
К слову, Максим Галкин и сам активно ведет страницы в соцсетях, где часто радует своих поклонников фотографиями и видеозаписями. Чаще всего телеведущий снимает, как его дети играют с родителями и занимаются творчеством, удивляя подписчиков своими талантами.
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