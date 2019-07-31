Новый курорт построят на западном побережье Крыма
На западном побережье Крыма будет построен новый курортный кластер, площадь которого составит около 600 гектаров. Об этом рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
— Первые проектные решения уже включаются в корректировку федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма, — подчеркнул он.
Вся инфраструктурная часть новой территории будет возведена за счет государственных средств. Она включает в себя водоотведение, энергетику и дорожную сеть.
Планируется, что после строительства в регионе появится новая площадка для реализации бизнес-проектов с пляжной линией, занимающей порядка пяти километров. Впоследствии планируется создать еще один туристический кластер неподалеку от Феодосии, передает РИА Новости.
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