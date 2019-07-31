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Началась реставрация колокольни храма Живоначальной Троицы на Рязанском проспекте

Александр Ахраменко
• 11:30 • 31 июля 2019
Работы закончат осенью 
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Работы закончат осенью 
Фото: Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

Колокольне храма Живоначальной Троицы в Карачарове, как ожидается, вернут исторический облик.

Соответствующее разрешение на проведение работ было выдано Мосгорнаследием.

Храм, находящийся на Рязанском проспекте, является объектом культурного наследия регионального значения.

— Специалисты начали приводить в порядок фасады колокольни церкви. По плану все работы должны закончиться в октябре этого года, — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что отреставрируют фасады, белокаменные крыльца колокольни.

На официальном портале мэра Москвы говорится, что восстановят также кирпичную кладку.

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