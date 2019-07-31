Политолог оценил заявление генпрокурора Украины о жестокости в Донбассе
Политолог Александр Асафов назвал заявление генпрокурора Украины о жестокости в Донбассе абсурдным.
Первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша 31 июля заявил, что конфликт в Донбассе необходимо решать с «большей жесткостью». Он заявил, что нужно убивать в регионе «всех, кто взял в руки оружие». По его мнению, переговоры в данном случае невозможны, передает RNS.
Решить конфликт в Донбассе можно только милитарным путем.
Политолог Александр Асафов констатировал, что в словах Голомши есть отражение реальности. При этом президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что конфликт можно решить политико-дипломатическим путем.
— Мы видим, что украинская политическая жизнь состоит из абсурдных и противоречащих друг другу заявлений, — отметил эксперт в комментарии Nation News.
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