Разгонять облака в честь Дня ВДВ не планируется
• 12:22 • 31 июля 2019
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Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
В столице не будут разгонять облака 2 августа во время празднования Дня ВДВ. Информацию об этом сообщил заместитель руководителя столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Константин Блаженов.
— У нас нет задачи разгонять облака в этот день. Будем надеяться на помощь пророка божьего Ильи, — пояснил Константин Блаженов.
По его словам, такая процедура весьма дорогостоящая. Один разгон облаков обходится в 180–200 миллионов рублей. Именно поэтому его проводят не чаще двух-трех раз в год, сообщает РИА Новости.
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