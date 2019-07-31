Дополнительный многофункциональный центр построят в Новой Москве
В поселении Вороновское, которое расположено на территории Троицкого и Новомосковского административных округов, могут построить многофункциональный центр. Общая площадь учреждения составит примерно 1500 квадратных метров. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Проект здания полностью согласован с Москомархитектурой. Предполагается, что здание будет отделано панелями цвета дерева и металла.
— Несмотря на простые формы, постройка стремится к индивидуальности — ритм задает чередование цветов и материалов фасада. В результате здание поделено на три равных объема, каждый из которых сможет занять любое предприятие, — прокомментировал Сергей Кузнецов.
Среди представленных предприятий будет Центр государственных услуг. Это учреждение наиболее популярно у горожан.
— По словам мэра Сергея Собянина, их сеть постоянно развивается и поддерживает высокий уровень сервиса, — уточнил Сергей Кузнецов.
Кроме того, на территории многофункционального центра откроют продовольственный магазин и отделение банка. Строительство учреждения пройдет по адресу: микрорайон Центральный, напротив дома № 17. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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