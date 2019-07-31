Жасмин усилила охрану после объявления ее супруга в международный розыск
Российская певица Жасмин усилила охрану после новостей о том, что ее супруг — политик и бизнесмен Илан Шор — объявлен в международный розыск. Знаменитость опубликовала новое видео с выступления в Геленджике на своей странице в Instagram. На кадрах видно, что охранники внимательно следят за тем, чтобы зрители держались от нее на расстоянии.
Тем не менее детей ограничения не коснулись. Жасмин обняла каждого ребенка, который стремился подойти к ней поближе. Поклонники звезды не оставили без внимания это трогательное видео.
«Ты такая добрая, Жасмин. И дети к тебе потянулись», — написала подписчица.
«Детей не обманешь, они чувствуют, что Вы добрая и готовы поделиться своей энергией и добром!» — оставила комментарий пользователь соцсети.
«Как это мило!» — «воскликнула» девушка.
Ранее сообщалось о том, что супруг певицы скрывается от правосудия на Украине, по этой причине он объявлен в международный розыск.
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