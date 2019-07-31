Названа дата запуска первого газа по «Северному потоку – 2»
• 13:32 • 31 июля 2019
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Фото: www.nord-stream2.com
Первый газ будет запущен по «Северному потоку — 2» 31 декабря 2019 года. Об этом проинформировал руководитель австрийской OMV Райнер Зеле.
На текущий момент по дну Баренцева моря уложили уже 70 процентов газопровода. Для завершения строительства осталось получить только разрешение Дании, передает РЕН ТВ.
Напомним, что ранее эксперт прокомментировал иск оператора газопровода в Европейский суд. По его словам, это является сигналом представителям Дании, которые искусственно затягивают строительство «Северного потока — 2».
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