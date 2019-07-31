Нашествие тысяч ядовитых медуз на курорт Крыма попало на видео
Отдыхающие в крымском городе Щелкино заявили, что в Черном море в районе курорта зафиксировано тысячи ядовитых медуз-корнеротов. В социальных сетях появился видеоролик, на котором видно отдыхающих, плывущих на лодке по морю. Из-за большого скопления морских животных вода поменяла цвет, превратившись из синего в серый.
Голос на заднем плане предупреждает, что в воду нельзя падать ни в коем случае. По некоторым данным, массовое скопление медуз в Черном море могло возникнуть из-за повышения концентрации соли в Азовском море. Видео публикует телеканал «Звезда».
Добавим, что при соприкосновении с кожей, корнероты оставляют ожог, похожий на след от крапивы. Через несколько часов он проходит, главное не промывать место ожога водой и не расчесывать его. В случае аллергической реакции стоит выпить антигистаминный препарат и обратиться к врачу.
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