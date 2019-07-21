Видео сотен медуз на пляже появилось в Сети
• 01:58 • 21 июля 2019
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Пляж оказался усеян останками медуз, по непонятной причине выброшенных на берег
Фото: https://pixabay.com/ru
На пляже в окрестностях города Кучугур Краснодарского края появились сотни медуз.
Судя по видео, опубликованному в Instagram krasnodar_kray, инцидент произошел 17 июля. Пляж оказался усеян останками медуз, по непонятной причине выброшенных на берег.
В комментариях к записи интернет-пользователи высказывают различные версии случившегося — от экологического загрязнения до попадания медуз под винты судов.
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