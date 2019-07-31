Здоровая грудь и пухлые губы: сексолог объяснил происхождение современных стандартов красоты

Только 13 процентов опрошенных россиянок считают себя красивыми. Такие данные следуют из опроса, проведенного Mail.ru. Он проходил с 26 по 31 июня среди 14 419 российских пользователей.

Кандидат медицинских наук и профессор Александр Полеев рассказал «Вечерней Москве» о том, что сегодня считается критериями женской красоты и что делать тем, кто себя красивыми не считает.



— Как вы считаете, почему лишь 13 процентов россиянок считают себя красивыми?



— Исследование бессмысленное. Очень много женщин в возрасте до 17 лет чувствуют себя некрасивыми. Это связано с расстройством схемы тела. Потом это проходит, и они кажутся себе очень красивыми. Об этом говорит всевозрастающее число обнаженных фотографий в Instagram или соцсетях. Причем явно среди них много плохо слаженых девушек, что, впрочем, не мешает им снимать себя в откровенных позах и с такой гордостью, что они несомненно считают себя привлекательными.

— Какие сегодня критерии женской красоты?



— Красота — понятие растяжимое. Но в целом нам кажется красивым то, что нашим предкам обеспечивало хорошую выживаемость. Это длинные ноги, сильные, правильные черты лица, пропорции хорошие, талия. Не нужно забывать и о груди, которая привлекает мужчин, и достаточной ширине бедер, чтобы выносить плод. Коротконогие, даже если ноги красивые — все равно считаются некрасивыми, это чисто подсознательное, от предков. Представления о красоте складывались не сегодня, а в те времена, когда наши предки искали себе подругу, у которой шансов выжить будет больше. Не зря французы говорят, что «красота женщины — ее ноги».

— А что вы может сказать о неестественных стандартах красоты, которые сегодня в моде? Искусственная грудь, «ботоксные» губы, цветные линзы. Способно ли это поднять женскую самооценку?

— Это в рамках того, о чем мы говорили. Красота — биологическая целесообразность. Пухлые губы — знак чувственности, поэтому женщины делают их себе. Что касается груди — тут все понятно. Здоровая грудь — признак хорошей концентрации гормонов и хорошего развития. С биологической точки зрения обеспечивает хорошее вскармливание. Они пытаются приспособиться к такому биологическому стандарту красоты. Что касается линз, то считается, что черные глаза — это признак темперамента. Кроме того, тут есть некий парадокс, на который наука никак не может дать ответа. Все мы знаем, что самые темпераментные женщины — это дамы невысокого роста, черноглазые и черноволосые. Но мужчинам внешне нравятся голубоглазые блондинки, что ставит не только науку в трудное положение, но и женщин. Они хотят быть длинноногими голубоглазыми блондинками модельной внешности. Так что многие женщины годами раздумывают, какие линзы им поставить, и какой образ им воспроизвести. Но это просто поиски успеха у мужчин.

— Что нужно дать женщине, чтобы она почувствовала себя красивой?



— Вы ставите философские вопросы. Разным женщинам нужно дать разное. Каким-то нужно прибавить во внешности, кому-то прибавить ума, интереса и умения общаться, остальным — прибавить самооценку. Кому-то наоборот снизить ее. Вообще неадекватность самооценки — большая и страшная проблема.



— Влияет ли нынче модный феминизм на отношение женщин к самим себе?



— Безусловно, феминизм оказывает большое влияние на женщин. В целом это положительное течение, я бы сказал, национально-освободительное, с главной национальностью — женщиной. Исторически так сложилось, что дамы всегда находились в угнетении у более сильных мужчин. Но вот, допустим, 46 лет назад успешная и незамужняя мадам была человеком «пятого сорта». Сегодня это уже не так. Женщина оценивается не по наличию мужа. Феминизм вообще родился из борьбы за право голоса. Но и среди феминисток есть довольно деструктивные личности, как и везде.



— Возможно ли, что через 20 лет ролевая модель в обществе поменяется? Мужчина примет женские черты, а женщина — мужские?



— Ну, не так прямолинейно. Женщины могут взять некоторые мужские качества, и наоборот. Но эти качества могут видоизменяться. Также этот процесс очень медленный. Но, конечно, взаимоотношения меняются, то, что было раньше — сейчас уже по-другому. Многие женщины зарабатывают уже больше мужчин, и это повышает самооценку. Возраст замужества тоже сдвинулся — многие не рассматривают деторождение и свадьбу как приоритет, сейчас главное — развиваться как личность.

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