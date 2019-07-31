СМИ: Юрист потребовал проверить на законность особняк Максима Галкина
Юрист из Кирова Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Московской области по поводу особняка Максима Галкина и Аллы Пугачевой в деревне Грязь. По мнению истца, строение имеет недопустимую высоту для индивидуального жилья.
Стоит отметить, что претензии Михайлова направлены не в отношении Галкина и его знаменитой супруги. Юрист недоволен бездействием инстанций, контролирующих строение.
— Вопросы имеются не к Галкину, а к должностным лицам, игнорирующим нарушение законности звездой нашей эстрады, — приводит слова Михайлова «ФедералПресс».
Отметим, что кировский юрист уже был замечен в разбирательствах со знаменитостями. Ранее Михайлов подавал жалобу в полицию из-за «хулиганских» действий певицы Земфиры.
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