Сексолог рассказал о противоречивых стандартах идеальной женщины

Российский врач-сексолог Александр Полеев рассказал о том, какими параметрами должны обладать внешность и характер идеальной женщины корреспонденту «Вечерней Москвы».

Он объяснил, что красота в глазах мужчины обусловлена биологическими стандартами. Так, например, если женщина здорова и способна к рождению потомства, это отражается на ее внешности и поведении. Именно эти характерные черты и видит привлекательными противоположный пол.

Ярким примером таких деталей являются широкие бедра, большая грудь, пухлые губы. Специалист объяснил, что в наше время те, кто от природы не имеет данных, соответствующих этому негласному стандарту, компенсируют это уколами красоты и пластическими операциями.

Также Полеев рассказал и о противоречиях в условных качествах идеальной женщины. Так, мужчинам нравятся темпераментные, чувственные представительницы слабого пола. Но как правило от рождения они имеют карий или черный цвета глаз.

Вместе с тем мужчины предпочитают голубоглазых девушек. Именно поэтому в наши дни женщина, пользующаяся цветными линзами, — далеко не редкость.

Тем не менее, сексолог заявил, что красота — понятие растяжимое и сугубо индивидуальное. У каждого мужчины свой вкус, и составить потрет универсальной женщины просто невозможно.

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