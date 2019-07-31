Москвичи могут оплатить парковку через новое приложение
• 15:14 • 31 июля 2019
Поделиться:
0
doc76gkdxojuoz8lcpve7j
Пользователи воспользовались новыми функциями уже более 31 тысячи раз
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Столичные водители могут оплачивать парковку при помощи удобного приложения. Об этом сообщает Twitter-аккаунт «Московский паркинг».
Для оплаты парковки пользуйтесь удобным приложением #ПарковкиМосквы
#АМПП #Московскийпаркинг pic.twitter.com/F6BJ1j8vGV— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) July 31, 2019
Через новое приложение «Парковки Москвы New» можно оплатить истекшую парковку, поменять номер парковочной зоны или изменить номер автомобиля.
Пользователи воспользовались новыми функциями уже более 31 тысячи раз.
Читайте также: Одиннадцатиэтажный дом с парковкой построят в Зюзине по программе реновации
Теги:
16:4031 июля 2019
16:3531 июля 2019
16:1231 июля 2019
16:1231 июля 2019
16:1031 июля 2019
16:0131 июля 2019
15:5531 июля 2019
15:4431 июля 2019
15:2631 июля 2019
15:1431 июля 2019
14:4631 июля 2019
14:4431 июля 2019
14:3631 июля 2019
14:3231 июля 2019
14:3031 июля 2019
14:2531 июля 2019
14:1531 июля 2019
14:0931 июля 2019
13:5031 июля 2019
13:3231 июля 2019
13:3231 июля 2019
13:1431 июля 2019
13:0431 июля 2019
13:0331 июля 2019
12:4831 июля 2019
12:4831 июля 2019
12:4431 июля 2019
12:3131 июля 2019
12:3131 июля 2019
12:2531 июля 2019
12:2231 июля 2019
12:2231 июля 2019
12:1031 июля 2019
12:1031 июля 2019
12:0131 июля 2019
11:4731 июля 2019
11:3731 июля 2019
11:3531 июля 2019
11:2731 июля 2019
11:2531 июля 2019
11:2031 июля 2019
11:0831 июля 2019
11:0031 июля 2019
10:4931 июля 2019
10:4631 июля 2019
10:4031 июля 2019
10:2531 июля 2019
10:1231 июля 2019
09:4131 июля 2019
09:3831 июля 2019
09:2531 июля 2019
09:1531 июля 2019
09:0831 июля 2019
08:5031 июля 2019
08:4131 июля 2019
08:2031 июля 2019
08:1331 июля 2019
08:1031 июля 2019
07:5231 июля 2019
07:4431 июля 2019
07:4231 июля 2019
07:3231 июля 2019
07:2931 июля 2019
07:1931 июля 2019
07:1631 июля 2019
06:2631 июля 2019
06:0931 июля 2019
05:0531 июля 2019
04:4131 июля 2019
03:5131 июля 2019
02:4831 июля 2019
02:1231 июля 2019
01:2531 июля 2019
00:5831 июля 2019
23:4930 июля 2019
23:0030 июля 2019
22:4730 июля 2019
22:3330 июля 2019
22:2630 июля 2019
22:2630 июля 2019
22:2030 июля 2019
21:5230 июля 2019
21:4130 июля 2019