Экономист оценил укрепление рубля по отношению к доллару и евро
На фоне экономических потрясений в мире российская валюта пока сохраняет устойчивые позиции. Такое мнение в комментарии ФАН высказал руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.
Курс доллара 31 июля снизился на 7 копеек и составил 63,44 рубля. Евро немного подешевел (на 2 копейки) и составил 70,80 рубля.
По словам Александра Тимофеева, смягчение политики Федрезерва США подрывает позиции доллара и одновременно повышает привлекательность рубля как высокодоходной валюты.
Эксперт отметил, что дополнительная поддержка для российской валюты может прийти со стороны рынка нефти. Ожидается, что нефть марки Brent может обновить свой максимум.
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