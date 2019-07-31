Политолог оценил план экономических реформ на Украине
Политолог Василий Стоякин оценил «план распродажи» Украины, озвученный замглавой офиса президента Украины Алексеем Гончаруком.
По словам Гончарука, Зеленский планирует продать госпредприятия и смягчить правила владения землей. По мнению президента, это сократит дефицит бюджета и обеспечит экономический рост около 5 процентов.
Сообщается, что президент Украины планирует продать частным инвесторам банки, а также железные дороги и почту.
Как отмечает Василий Стоякин, получится ли «распродать» госсобственность, Украины – сложный вопрос.
— Госсобственность находится в поле деятельности частных интересов. Скорее всего, сейчас начнется длинный период сложных торгов и политической борьбы вокруг принятия решений, – заявил в комментарии деловой газете ВЗГЛЯД украинский политолог.
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