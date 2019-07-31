Москва вошла в топ-50 лучших студенческих городов мира
Москва заняла 34-е место в списке лучших студенческих городов мира по версии рейтинга QS Best Student Cities Ranking.
Лучшие города определяют по нескольким критериям. Специалисты учитывают число рейтинговых университетов, активность работодателей в найме студентов, финансовую доступность и качество жизни молодых людей. Экспреты учитывали мнение свыше 87 тысяч иностранных студентов.
Москва стала лидером среди в Восточной Европе. Однако Столица России потеряла шесть позиций из-за снижения показателей «Активность работодателей».
В список 100 лучших студенческих городов мира также попали Санкт- Петербург, Томск и Новосибирск. Они заняли 66, 73 и 92 места соответственно.
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