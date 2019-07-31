Цветы к памятнику первому министру путей сообщения России возложили в Москве
Студенты Российского университета транспорта поучаствовали 31 июля в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику первому министру путей сообщения России Павлу Мельникову. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Мероприятие состоялось в преддверии Дня железнодорожника. Возложение цветов прошло на главной железнодорожной площади России, где расположены три вокзала страны.
В церемонии поучаствовали министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих, советник президента РФ Игорь Левитин и президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров.
Российский ученый-механик, инженер Павел Мельников стоял у истоков появления профессии железнодорожника в России. Он является одним из авторов проекта железной дороги Санкт-Петербург — Москва.
Читайте также: Московские студенты примут участие в забеге ко Дню железнодорожника