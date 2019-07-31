Максим Галкин — против всех

Максим Галкин хочет, чтобы пожары тушили. Он не за чиновников. Он вообще сейчас против всех.

Примерно такой вывод можно сделать, почитав соцсети. В них новая волна хайпа и хайпа на хайпе. Повод дал — повод принял, хайп вбросил — хайпанем от души.

А началось все с того, что Максим высказался «непопулярно». Мол, про пожары наши звезды оставляют гламурные посты, лишь бы вылезти с чем-то. А потушить горящие территории уже невозможно, и в прошлом году горело так же, и вообще надо не с последствиями бороться, а с причинами.

Ясное дело, Максима поддержал его родственник по супруге — Филипп Киркоров. Думаю, кстати, вполне искренне. Ну и началось. Звездная тусовка задымила так, что реальная беда — сибирские пожары — осталась в стороне. Потому что Галкин выступил как чужой среди своих и затронул чувства. Потому что все хотели как лучше, а он вылез, оскорбил, ну и все такое.

Господи. Я вот иногда думаю: может у нас хоть что-то сейчас пройти мимо звездного внимания, чтобы не обратиться в итоге в бурю в стакане воды? Логика ясна: уже не трогают особо фото звезд на фоне роскошных интерьеров, в ванне с пеной и розовыми лепестками, их смены имиджа и новые очки. Это было мило, когда было непривычно, но эра медленно подходит к своему логическому финалу — она умирает, дорого и глупо прожив свои гламурные годы.

Максим Галкин призывает тушить пожары Фото: maxgalkinru

Но природа не терпит пустоты, всему нужна замена. Она нашлась — социальные и общественные тренды. Галкин правильно пишет — раньше было не модно защищать страну и биться за ее экологию, сейчас — самое то. Прав он и в другом:

«Мусор на обочины бросают не какие-то эфемерные чиновники, а мы с вами. Значит, от нас зависит чистота природы. Начните с себя, начните с того региона, где вы живете».

А еще Галкин объясняет, что имеет право так говорить, и даже:

«Я, например, озабочен судьбой леса, который у меня через поле. И я забочусь об этом лесе и стараюсь говорить с чиновниками: чтобы его не вырубали, чтобы не загаживали, чтобы сделали заповедник. Что касается тайги, о которой нереально заботиться, она огромная, то, наверное, нужно возрождать лесничество».

Ну, давайте по порядку. В конце концов, звезды как граждане имеют право высказать свое мнение? Имеют. Как доказать, что это хайп? Никак. Разве что, рискну предположить, никто из них не перевел ни копейки в помощь сибирякам, не оплатил работу ни единого пожарного «десанта» и все такое. А значит, и правда только «молол языком», «светил Инстаграмом». Хотя в то, что Ди Каприо, возвысивший голос по поводу сибирских пожаров, тоже рассчитывал на хайп, верится с трудом.

И это все уляжется. И примирятся наши взволнованные звезды, они одной крови, так что все усмирится и утихнет. А вот история с лесами… Или утихнет и она? Честно, меня шокировали слова красноярского губернатора о бессмысленности тушения пожаров. Да, верно, площадь гигантская, но… Он что, за сутки такую площадь сожрал, огонь? Но тут вышла неприятность: Владимир Путин решил иначе, и к тушению лесов присоединится армия. Остается лишь молиться о дожде.

Ну а теперь — к финалу. Скрывали ли загоревшиеся леса незаконные вырубки, заполыхали ли они по случайности, мы узнаем вряд ли. Под дождем или от применения специальных средств они потухнут. Рано или поздно, первое предпочтительнее.

Ради хайпа или искренне, под влиянием Галкина или Ди Каприо, как граждане или как гламурные куколки, не суть, но общество, частью которого звезды тоже являются, очевидно опосредованно повлияло на решение власти.

А вот что после завершения эпопеи с пожарами — вопрос. Потому что, опять же, прав Галкин — лесничество-то в стране развалено. Несколько лет назад мне рассказывал один экс-чиновник, как готовили когда-то лесничих, как отрабатывали загодя, на практике, технологию тушения лесных пожаров «схлопыванием», встречным огнем, как предлагали загодя с помощью специальных тепловых датчиков засекать очаги возгорания…

Вот это — главное. И когда пожары кончатся, главное, чтобы вся эта волна не схлынула в никуда до будущего года, а завершилась принятием стратегически важных мер на будущее. А заодно и проверится, гламурен или искренен был звездный подход к «огненной теме», вспомнит о ней хоть кто-то из звезд потом или нет.

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