Стюардесса удивила пассажиров, спрятавшись в багажном отделении перед вылетом
Пассажиры рейса Southwest Airlines, следовавшего из Нэшвилла в Филадельфию, удивились, увидев стюардессу, которая забралась на багажную полку во время посадки. Женщина в униформе авиакомпании лежала на животе там, куда пассажиры обычно складывают чемоданы.
I can’t get over how weird I find this. @SouthwestAir please get it together pic.twitter.com/bEHkMMgGXU— Verny Vern (@Disko_InVERNo) 29 июля 2019 г.
Многие посчитали это странным трюком, а пользователь под ником Disko_InVERNo опубликовал короткое видео в Twitter. Позже представители авиакомпании заявили, что это была шутка. В комментариях к посту некоторые пользователи удивились поведению стюардессы и задались вопросом, что именно подтолкнуло ее на эти действия.
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