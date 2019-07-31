Братья Пресняковы дебютируют в кино как режиссеры
Сценаристы Олег и Владимир Пресняковы снимут свой первый фильм «Храни меня, мой Инстаграм», сообщает ТАСС.
Лента была представлена экспертному совету Минкультуры. Всего предложенных проектов — 51.
Братья анонсировали актерский состав картины. Роли исполнят Федор Бондарчук, Оксана Фандера, Павел Табаков. Авторы добавили, что фильм будет призывать зрителей отказываться от электронных устройств.
Уточняется, что бюджет составляет более 24 миллионов рублей.
Братья Пресняковы — дуэт драматургов и писателей. Они создавали сценарии к таким кинолентам, как «После школы», «Изображая жертву». Также братья работают с театральными пьесами.
В 2020 году выйдет в прокат драма Никиты Михалкова, над сценарием к которой он работал совместно с Пресняковыми.
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