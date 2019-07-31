Грузинская авиакомпания нашла способ обойти запрет на полеты в Россию
Грузинская авиакомпания MyWay Airlines смогла найти способ обойти запрет на полеты в Россию. Об этом рассказал коммерческий директор компании Игорь Апциаури.
В данный момент авиакомпания ведет переговоры с авиационными властями Белоруссии о начале полетов из Тбилиси в Минск с возможностью транзитных рейсов в Москву.
— Мы пару недель назад сдали все необходимые документы в агентство гражданской авиации Белоруссии, и, надеюсь, к концу сентября начнем полеты в Минск, — рассказал Апциаури.
После того как компания получит официальное разрешение на полеты в Минск, она сможет начать договариваться с белорусскими авиакомпаниями о выполнении рейсов в Москву, сообщает Sputnik Грузия.
Напомним: президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ в Грузию.
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